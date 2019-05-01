Gazeteci Nedim Şener, “FETÖ, ABD'nin yetiştirdiği bir örgüttür”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 11.'sini düzenlediği Kitap Fuarı'na konuk olan gazeteci ve yazar Nedim Şener ile yazar Ferhat Ünlü, sevenleriyle buluştu.

Yahya Kaptan Konferans Salonu'nda 15 Temmuz hain darbe girişiminin öncesi ve sonrasını anlatan ikiliyi, dinlemeye çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk olarak sözü alan Ferhat Ünlü, “FETÖ'nün 40 yıllık bir mazisi var. Bu örgütün tarihini araştırdıkça her döneminde bizleri şaşırtmış yönlerini gördük ve görmeye devam ediyoruz. 1990 yılında devletin kurumlarına girmeye başlayan FETÖ, 2002 yılında tüm kurum ve kuruluşlara tamamen yerleşmiştir. Mazisi 40 yıllık olan bu örgütün gücünü de AK Parti hükumeti kestiremedi. 2002 yılından sonra FETÖ, emniyetten tutun yargıya ve tüm kurumlara tüm teşkilatıyla birlikte girmiş durumdaydı. Orduya tamamen sızdığı yıllar bu yıllar. Mit Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklayacağı zaman hükumet harekete geçerek, bu oluşumu geriye püskürtmek için çalışmalar başlattı” dedi.

“Devlet FETÖ'nün eline geçseydi, iç savaş olabilirdi”

17-25 Aralık döneminde her şeyi gördük. FETÖ'nün içerde başlattığı kumpaslar bir bir ortaya çıktı, bu ülkenin evladı olarak bilinen kişiler, Türk vatandaşların üstüne bombalar yağdırdı. FETÖ amacını; ‘AK Parti belediyecilikten anlar, ben Türkiye'yi yönetirim' olarak belirlemişti. Seçilenlerin bir önemi yok diyerek hareket ettiler. 15 Temmuz'da eğer devlet FETÖ'nün eline geçseydi, iç savaş olabilirdi. Ama bunları başaramadılar, duyarlı ve canını ortaya atan vatandaşlarımız sayesinde” dedi.

“FETÖ, ABD'nin yetiştirdiği bir örgüttür”

Ünlü'den sonra konuşmasına başlayan Nedim Şener de, “Türkiye'de oluşan bir örgütten bahsetmiyoruz. ABD'nin yetiştirdiği ve içimize saldığı terör örgütünden bahsediyoruz. FETÖ'yü tarikatlar ve cemaatlerle karıştırdık. Karıştırmamalıydık, çünkü onların bir tarihi geçmişi yok, biz bunu bilmeliydik. Amerika'nın inşa ettiği bir örgüt var karşımızda. Rusya'nın alanını daraltmak için Türkiye'ye FETÖ'yü yerleştiren bir Amerika'dan bahsediyorum. Bunu nerden biliyoruz, çünkü FETÖ güçlenmeye başladığında ilk olarak Rusya'nın okulları kapatıldı. Türkiye neden bir şey yapmadı, çünkü ABD'nin getirdiği zararsız bir örgüt olduğu düşünüldü” ifadelerini kullandı.

“Örgütün foyası meydana çıktı”

Şener, "2000'li yıllara geldiğimizde FETÖ gittikçe büyüdü. Ama önünde en büyük engel olarak gördükleri Kemalistleri, Ergenekon adında uydurma bir operasyonla tutukladı. Sonra 2012'deki Mit Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklamaya yeltenince örgütün tüm foyası meydana çıktı” şeklinde konuştu.

“ABD, planlarını koşulsuz kabul eden bir Türkiye istedi”

Konuşmasının sonunda Şener, “15 Temmuz'da FETÖ'nün sadece hükumete değil vatandaşa da ihanet ettiğini gördük” diyen Nedim Şener, “16 Temmuz günü Cumhurbaşkanımızı tutuklayabilselerdi ya da öldürebilselerdi halkın direniş göstermeyeceğine inanıyorlardı. ‘FETÖ darbeyi neden istedi?' diye sorarsanız darbe onlar için şarttı. Çünkü ABD, Suriye'deki kendi planlarını koşulsuz kabul eden bir Türkiye istedi. Ama AK Parti hükumeti buna karşı geldi ve hem FETÖ'yü bitirdi hem de ABD'nin büyük projesini yapamamasını sağladı. Ayrıca şunu da söylemeliyim darbe başarılı olsaydı eğer Fetullah Gülen, başkan ya da devletin başı olmazdı. İstanbul'daki bir Fem Dershanesi'nin tepesine oturur, bütün dünyayı ayağına getirtirdi” ifadelerini kullandı.