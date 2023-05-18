Gazeteciye saldırıp oğlunu bıçaklayan 2 zanlı tutuklandı

A Haber Kocaeli Bölge Müdürü Hakan Süer'e yapılan saldırıda oğlu Umut Süer'in karnından bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

13 Mayıs Cumartesi günü İzmit Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta meydana gelen olayda, gazeteci Hakan Süer ile oğlu Umut Süer, 3 şahıs tarafından saldırıya uğramış, Umut Süer karnından bıçaklanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Umut Süer, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Olayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri, konuya ilişkin 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı. Zanlılar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Kavgaya müdahil olmayan bir zanlı serbest bırakılırken bıçaklama işlemini gerçekleştiren Bahadır B. ve Behlül isimli iki şahıs adli makamlarca tutuklandı. Şahısların daha önce de uyuşturucu sebebiyle birçok dosyalarının bulunduğu öğrenildi.