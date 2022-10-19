Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ne 700 ton asfalt serildi

Körfez Belediyesi ekipleri, 2 kilometre uzunluğundaki Gazi Mustafa Kemal Caddesi’ne 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
Körfez Belediyesi ekipleri, 2 kilometre uzunluğundaki Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ne 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
İlçe genelinde üstyapı çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi ekipleri, Kirazlıyalı'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde yenileme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 2 kilometre uzunluğundaki caddeye ilk etapta 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmaların devamında yolun tamamen yenileneceği öğrenildi.