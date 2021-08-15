İhlas Haber Ajansı

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GEAK ekipleri sel bölgesinde

Gebze Belediyesi bu sefer de selden etkilenen Kastamonu’ya yardım elini uzattı.

Gebze Belediyesi bu sefer de selden etkilenen Kastamonu'ya yardım elini uzattı.


Kastamonu'da yağan aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle harekete geçen Gebze Belediyesi tarafından, bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak üzere GEAK ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma ekibi GEAK'ın yanı sıra Gebze Belediyesi tarafından 1 arazöz, 2 traktör ve paletli iş makineleri de sevk edildi. Kastamonu Azdavay'da kurtarma faaliyetlerine katılacak ekipleri başkan yardımcısı Ali Kaya ve ilgili birim müdürleri bölgeye yolcu etti.

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