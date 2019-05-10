Gebze ailesi iftarda buluştu

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye personeli Anadolu Saray'ında düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Gebze Belediye personelleri Anadolu Saray'ında düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Gebze Belediye çalışanlarını bir araya getiren iftar programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, STK temsilcileri, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Başkan Büyükgöz iftar öncesi masaları tek tek gezerek personelle sohbet etti hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı inşallah şahsımıza, ailemize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve gönül coğrafyamıza hayırlara vesile olur inşallah. Rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu ayı en güzel şekilde, hakkını bilerek, şükretmeyi, hamd etmeyi, hamd ve şükrün edasını layığı ile yapmayı nasip etsin. Biz Gebze Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Ailemiz içerisinde ufak, tefek hatalar, eksiklikler illaki olacaktır. Ama asıl olan niyetlerdir. Bizim ortak amacımız gayemiz Gebze'ye Gebze'mize hizmet etmektir. Ben bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Başkan Büyükgöz'ün konuşmasının ardından emekli olan personele hediyelerini takdim etti. Emeklilik hayatlarının aileleri ile birlikte güzel geçimlerini diledi.