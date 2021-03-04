Gebze alt yapısına 28,5 milyon yatırım yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında Gebze'de 28,5 milyon TL değerinde altyapı hattı, içme suyu deposu, dere ıslahı ve foseptik yatırımı yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında da Gebze ilçesinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İSU, Gebze ilçesinde birçok noktada çalışmalar gerçekleştirecek. Gebze ilçesinde 2021 yılı yatırım planı kapsamında 12,5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı, 4,5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 19 km uzunluğunda altyapı hattı, 1,6 kilometre uzunluğunda dere ıslahı ile 4 adet çeşitli kapasitede içme suyu deposu ve 2 adet foseptik kuyu imalatı yapılacak. İhaleleri gerçekleştirilen projelerin yatırımlarının toplam maliyeti ise 28,5 milyon lira olacak.

Yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “2021 yılı içerisinde Gebze ilçesinde yapılacak yatırımlarla birlikte altyapı problemlerini önemli ölçüde ortadan kaldırıyoruz. 2020 yılında; Gebze bölgemizde çok önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Sık sık arızalara neden olan mevcut CTP isale hatlarını çelik hatlarla yenileyerek bölgenin içme suyundan kaynaklanan problemini büyük oranda çözüme kavuşturduk” dedi.

2021 yılında önemli altyapı yatırımları yapacaklarını söyleyen Büyükakın, “Bu yıl içerisinde de yatırım programımız kapsamında Gebze bölgemizde, toplam 19 kilometre uzunluğunda altyapı hattı ile birlikte dere ıslah çalışmaları ve içme suyu depoları, foseptik kuyuları inşa edeceğiz. Yapılacak yatırımların ihalelerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız her işin merkezine ilk önce insanımızı koyarak onlara hizmetin en kalitelisini sunmak için aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.