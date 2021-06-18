Gebze Belediyesi Akıllı Şehirler Fuarı'nda

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'ndaki belediye standında misafirlerini ağırladı.

Gebze Belediyesi, akıllı şehirler fuarına katıldı. Gebze Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda stant açtı. Gebze Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan sürdürülebilir belediyecilik faaliyetleri ve e-belediye hizmetlerinin tanıtıldığı fuarda açılan standa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer katılımcı protokol üyelerini ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kongrenin açılışında da bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer illerden gelen belediye başkanlarının katılımıyla düzenlen fuarın açılışında bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dijital dönüşüm çağına uygun olarak hazırlanan e-belediye çalışmalarına önem ve hız verdiklerini dile getirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, özellikle pandemiyle mücadele edilen dönemde Gebzelilerin belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmalarına imkan sağlayacak; e-dilekçe, çözüm masası, e-işyeri ruhsat başvuru, e-beyan bildirme başvuru, e-imar durumu, e-rayiç talep formu, e-asansör tescil, e-mesleki yeterlilik kursu başvuru gibi birçok hizmeti kullanıma sunduklarını dile getirdi.