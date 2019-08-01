Gebze Belediyesi dört ayda 67 milyon TL borç ödedi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölgede faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. 31 Mart seçimlerinde Gebze Belediye Başkanı seçilen Büyükgöz, göreve başladığı günden bu yana gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Belediyenin gelir-gider dengesini oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Büyükgöz, “4 aylık süre içerisinde daha önce açıklama yaptığımız günden sonra köşede kalan borçlarla birlikte miktar biraz daha arttı. Bizim 4 aylık süre içerisinde de piyasa borçlarına 67 milyon TL borç ödemesi yaptık. O günkü şartlar değişti. Süratle bütçe disiplinini sağladık. Bugün itibariyle borcumuz aşağıya doğru düşüyor. Gelir-Gider dengesinde bu dört aylık süreçte artıya geçtik” dedi.

Eskihisar Kalesi'nin restorasyonuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Büyükgöz, “Eskihisar Kalesi önce Gebze Belediyesi'nin sorumluluğundaydı. Biz 2004-2009 yılları arasında sinema günleri düzenliyor anıları yaşatıyorduk. Daha sonra buranın sorumluluğu önce Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş, ardından da Müzeler Müdürlüğü'ne devredilmiş. Bu hali asla yakışmıyor. Açıkçası bu süre içerisinde ben Müzeler Müdürlüğü'ne sorduğumda şuanda sıcak bir gündem olarak restorasyon projesi hedefinin olmadığını ifade ettiler. Ne yapılabilir diye kendimize sorduğumuzda hazırlanan restorasyon projesinin maliyetini irdeleyip gerekirse Müzeler Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde bir çalışma yapılabilir. Ben sinema günlerini bu yıl yapmak istiyordum ama bu haliyle kullanımının uygun olmadığını söylediler. Bizim hedefimiz önümüzdeki yıl orada ay ışığında sinema günleri düzenlemek” ifadelerini kullandı.

Gebze Belediyesi'nden 22 personelin emekliye ayrıldığını ifade eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kendi iç yapılanmamızla ilgili dört ay boyunca çalışmalarımızı tamamladık. 22 personelimiz emekliye ayrıldılar. Toplamda 3.5 milyon TL gibi bir tazminat ödedik. Ben emeğe inanan bir insanım. Emekli olduktan hemen sonra tek ödemeyle tazminatlarını aldılar. Bundan sonrada her ay belirli ölçüde bu uygulamamız devam edecek” şeklinde konuştu.

İşletmesi belediye tarafından yapılmaya başlanan Kamyoncular Garajı'yla ilgili konuşan Büyükgöz, “Kamyoncular Garajı meselesi yıllardan beri konuşuluyordu. Şuanda belediyemize ait personel tarafından işletiliyor. Hukuki çerçevede süreç devam edecek. Onlar üzerinde konuşmak gibi bir durumumuz yok. Biz buraya dönük olarak oranın fiziki şartlarının kamuya gelir getirici şekilde dönüştürmek için adımlarımızı süratle atıyoruz. Şuanda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Fiziki anlamda kalıcı çözümleri üretmiş olacağız” ifadelerini kullandı.