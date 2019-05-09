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Gebze Belediyesi meclisinde ikinci oturum yapıldı

Gebze Belediyesi Mayıs ayı meclisi 2.

oturumunda 2018 yılı analitik bütçe kesin hesabı ile ilgili raporu oy çokluğu ile kabul edildi.


Gebze Belediyesi olağan Mayıs ayı meclisi ikinci OTURUMU, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığında gerçekleşti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı2nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşen meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Belediyemizin 2018 yılı analitik bütçe kesin hesabı ile ilgili raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısının sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm İslam Alemi'nin Ramazan Ayı'nı kutladı.


Gebze Belediyesi Haziran ayı meclis oturumu 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'de gerçekleşecek.

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