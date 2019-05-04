Gebze Belediyesi Meclisi'nde Mayıs ayının ilk oturumu yapıldı

Gebze Belediyesi'nin Mayıs ayı 1. meclis oturumunda 12 gündem maddesi görüşüldü.

Gebze Belediyesi Meclisi'nde Mayıs ayının ilk oturumu gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün şehir dışında olması sebebiyle meclis toplantısı, Başkan Vekili Selamet Güner başkanlığında yapıldı. Meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özerinin oylanması ile başladı. Önergelerle dahil edilen iki gündem maddesinin de arasında olduğu toplam 12 gündem maddesi mecliste görüşüldü. Gündemin ilk maddesi olan yapı kayıt belgesi alan 91 adet parselin satışına ilişkin plan ve bütçe komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Gebze Belediyesi Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu 8 Mayıs Çarşamba günü olarak belirlendi.