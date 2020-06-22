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Gebze Belediyesi mobilya atıklarını kapıdan ücretsiz alıyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Alo Moloz Hattını arayan vatandaşların mobilya atıklarını kapısından ücretsiz alıyor.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Alo Moloz Hattını arayan Gebzelilerin mobilya atıklarını kapısından ücretsiz alıyor. Alınan bu atıklar geri dönüşüme kazandırılarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Özellikle bu tür kaba eşyaların çöp konteynırlarına sığmadığı için boş alanlara ya da çöp konteyneri etrafına bırakıldığını ifade eden ekipler vatandaşları Alo Moloz Hattını arayarak mobilya atıklarının alınmasını talep etmelerini istedi.

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