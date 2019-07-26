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Gebze Belediyesi, sokak hayvanlarının yanında

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şehrin ücra köşelerinde sahipsiz sokak hayvanlarının yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.


Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak yaz aylarında şehrin ücra köşelerinde yaşayan sokak hayvanlarının yemek ve barınma ihtiyaçlarının karşılaması için harekete geçti. Ekipler, çalışmalar doğrultusunda sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca, ekipler sokaklarda ve dış ortamlarda çeşitli şekillerde travmaya maruz kalan sokak hayvanlarının tedavilerini de gerçekleştiriyor.

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