Gebze Belediyesi su baskının izlerini siliyor

Gebze ilçesinde önceki gün ana şebekede gerçekleşen su patlaması sonucu yaşanan su baskınlarının yaşandığı bölgede çalışma başlattı. Arapçeşme ve İnönü Mahallesi'nde su baskınlarına neden olan ana şebekedeki patlama sonucu birçok evi ve iş yerini su bastı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşanan olayın ardından mağduriyet yaşayan vatandaşların yardımına koştu. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yürüten ekipler, bir yandan cadde ve sokaklarda oluşan çamur yığınlarını temizliyor. Bölgedeki çalışmalarını yürüten ekiplerin su baskının izlerini silene kadar bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.