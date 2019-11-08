Gebze Belediyesi vatandaşın yanında

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, maddi durumu iyi olmayan yaşlı, hasta, engelli veya kimsesiz ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek yardım eli uzatılıyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda ihtiyaç sahiplerine soba, gıda kartı, ikinci el eşya, mutfak tüpü, set üstü ocak, bebek karyolası, baza, çekyat, buzdolabı yardımında bulunuyor.