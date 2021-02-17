Gebze Belediyesi'nde en düşük maaş 4 bin 550 TL oldu

Gebze Belediyesi'nde yeni imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşün işçi maaşı 4 bin 550 TL oldu.

Gebze Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasındaki görüşmeler neticesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye önünde düzenlenen imza töreninde belediye personeline seslenen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığında aldıkları ücret, analarının ak sütü gibi helaldir. Seçimlerden bu yana gönlümde bir yara olan bu sözleşme ile çalışanlarımız arasındaki adaletsiz ücretlendirmeyi dengeleyerek hakkaniyetli bir sözleşme yaptık. Artık herkes eşit işte, eşit maaş alacak. Yaptığımız bu sözleşme ile ortalama giydirilmiş hali ile evli ve çocuğu olan bir çalışanımızın eline 4 bin 550 TL geçecek” dedi.

Başkan Büyükgöz'ün konuşmasının ardından yüzlerce Gebze Belediyesi çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi belediye çalışanlarının alkışları eşliğinde taraflar arasında imzalandı.