Gebze Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Gebze Belediyesi'nde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Hizmet Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalandı.

Gebze Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. Gebze Belediyesi'nde çalışan işçileri yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalandı. Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine sendikanın ve belediyenin ilgili yetkilileri de hazır bulundu. İmzalanan sözleşmeye göre çalışanlar 1. yılın ilk 6 ayında kıdem zammı içerisinde yüzde 7, ikinci altı ay ise yüzde 6,85, 2. ve 3. yıllarda da enflasyon oranında zam alacak.

İmza töreninde bir açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çalışan kardeşlerimizin emekleri bizim için kutsal. Çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan maaşlarını ödemek en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz prensibiyle bugün anlaşmaya varmış durumdayız. Hem kurumumuz hem de çalışanlarımız adına hayırlı uğurlu olsun” dedi.