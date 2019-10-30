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Gebze Belediyesi'nden amatör spora destek

Gebze Belediyesi, ilçede ki amatör maçlarda görev yapan hakemlere malzeme desteğinde bulundu.


Gebze Belediyesi, ilçedeki amatör maçlarda görev yapan hakemlere forma ve antreman eşofmanı desteğinde bulundu. Gebze Metin Oktay Stadyumu'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve hakemler katıldı. Hakemlere malzeme dağıtımı yapan Büyükgöz'ün konuşmasının ardından hakemler aynı saha da antreman yaptı.


“Sporun ve sporcunun yanında olacağız”


Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak amatör sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Hakemlerimiz de sporun gerçek anlamında yapılabilmesi noktasında çok önemli bir yere sahipler. Ben kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerde bir oluruz” dedi. Program sonunda hakemler Başkan Büyükgöz'ün start vermesiyle antrenmana başladı.

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