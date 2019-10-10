Gebze Belediyesi'nden Kirazpınar'a yeni bir park

Gebze Belediyesi tarafından Kirazpınar Mahallesi'nde yapılan park vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kirazpınar Mahallesi 2780 Sokak'ta yapımı süren parkta çalışmalarını tamamladı. İçerisinde çocukların oyun oynayabilecekleri oyun grubu bulunan park, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları ile kısa sürede hizmete açıldı. Yapılan parklarla ilçede bulunan parkların sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. Konuyla ilgili Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yaptığımız çalışmalarla kentimizde park sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Çocukların enerjilerini atabilecekleri ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturuyoruz” ifadelerine yer verildi.