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Gebze Belediyesi'nden vergi uyarısı

Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından emlak, çevre ve ilan vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğu açıklandı.


Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Emlak, çevre ve ilan vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğu bildirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yoğunluğa sebep verilmemesi için tüm gişeler gün boyunca Gebzelilere hizmet veriyor. Yapılan açıklamada vatandaşların ödemelerini Gebze Belediyesi Resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği belirtilirken, olası bir sorun yaşanmaması için vergi borçlarının son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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