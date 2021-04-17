Gebze bölgesindeki yeşil alanlar yaza hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok farklı alanda vatandaşa hizmet verirken yeşil alanların bakımını ihmal etmiyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze Bölgesi'ndeki çevre düzenlemesi yaparak, yeşil alanları yaz mevsimine hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında Darıca Millet Bahçesi, Dilovası Tavşancıl Sahil Parkı, Gebze Tatlı Kuyu Vadisi, kavşak, diğer park, bahçe ve diğer yeşil alanlarda ot biçimi gerçekleştiriliyor. Ot biçiminin yanı sıra, yeşil alanlardaki düzenlemeler de yapılıyor. Yoğun bir şekilde mesai harcayan ekipler, yeşil alanlarda çevre temizliği de gerçekleştiriyor. Bu alanlardaki plastik, poşet ve diğer çöpler, görevli personeller tarafından toplanıyor.