Gebze Cumhuriyet Yüzme Havuzu sporcuları bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni sporcuların keşfedileceği yüzme havuzunun çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen Gebze Cumhuriyet Kapalı Yüzme Havuzunda tüm çalışmalarda sona gelindi. Çalışma dahilinde havuzun çatı işleri tümüyle tamamlandı. Proje dahilinde havuz içerisindeki kapı, pencere ve tribün gibi pek çok imalat işi gerçekleştirildi. Tesiste havuzlara su doldurulurken, çevre düzenlemeleri de bitirildi. Komplekste yer alan eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşuyor. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı üç adet çok amaçlı spor salonu bulunuyor. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapıldı.

Havuz 15.60x25 metre ölçülerinde olacak. 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60x5,20 ölçülerinde çocuk havuzu da bulunuyor. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alıyor. Havuz toplam inşaat alanı 3 bin 96 metrekare olarak yapıldı. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturuluyor.