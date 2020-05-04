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Gebze fırınlarında denetimler sürüyor

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında ekmek fırınlarında hijyen denetimlerini sıkılaştırdı.


Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hijyen denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında pide ve ekmek gramajları ile temel hijyen kuralları konusunda denetimler yapıyor. Özellikle COVID-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, kişisel ve genel temizlik kurallarının aksatılmaması yönünde uyarılarını yineleyen zabıta ekipleri işletmecilere maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.


Zabıta ekipleri mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında ise gerekli yasal işlemleri yerine getirdi.

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