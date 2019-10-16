Gebze İlçe Müftüsüne veda yemeği

Ankara Altındağ İlçe Müftülüğü görevine atanan Gebze Müftüsü Orhan Örnek için Gebze Öğretmen Evi'nde veda yemeği düzenlendi. Gebze Müftüsü Orhan Örnek için düzenlenen veda yemeğine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Garnizon Komutanı Ramazan Uydaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Murat Yüksel, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve cami hocaları katıldı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Müftüsü Orhan Örnek'e Gebze'ye verdiği hizmetler için teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarılar devamını diledi. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Gebze Müftüsü Orhan Örnek'e hizmetleri için teşekkür plaketi hediye etti.