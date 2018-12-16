Gebze İtfaiye Müfreze Binası yapımı devam ediyor

İtfaiye için kentin pek çok yerine yeni hizmet binaları inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Gebze'ye de günün şartlarına uygun müfreze binası yapıyor.

Kocaeli'nin farklı noktalarına yeni İtfaiye Müfreze binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu binalardan birini de Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ne yapıyor. Müfreze binası, her an olaylara müdahale için hazır bulunan itfaiyecileri barındıracak. Bodrum katları, zemin ve 1 kat şeklinde Gebze Beylikbağı Mahallesi'nde yapılan yeni müfreze binası toplam 2 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapının 693 metrekarelik 2'nci bodrum katında su deposu ve diğer mekanik odalar bulunacak. Bin 250 metrekarelik 1. bodrum katında ise kapalı otopark, elektrik odası, eğitim salonu, ısıtma odası, çamaşır odası ve mescit olacak.

740 metrekare ölçüsündeki zemin katta da kapalı garaj, dinlenme salonu, yemekhane, kütüphane, depolar, amir ve çalışan odaları ile ıslak hacimler yer alıyor. 375 metrekarelik 1. katta ise spor salonu, pinpon salonu, duşlar ile vardiya çalışanlarının kalacağı yatakhaneler mevcut. Beylikbağı Müfreze Binası, 12 büyük araçlık otoparka sahip olacak. Ayrıca itfaiye araçlarının manevra yapacağı yol için de çalışmalar başladı.