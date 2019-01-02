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Gebze kapalı pazarlarındaki dükkanlar kiraya çıkıyor

Gebze Belediyesi’ne ait Adem Yavuz ve Mevlana Mahallerinde bulunan kapalı pazar yerleri içindeki dükkanlar kiraya veriliyor.

Gebze Belediyesi'ne ait Adem Yavuz ve Mevlana Mahallerinde bulunan kapalı pazar yerleri içindeki dükkanlar kiraya veriliyor.



Kapalı sabit pazar içinde bulunan 19 adet iş yeri artırma usulü düzenlenecek ihale edilerek kiraya verilecek. İhale 9 Ocak Çarşamba günü Gebze Belediyesi Encümen Odası'nda Belediye Encümenince yapılacak. İhaleye ait şartname ve ihale dosyası karşılığında mesai saatleri içinde Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden temin edebilecek.

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