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Gebze kara hazır

Gebze ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeyi kar koşullarına karşı hazırlıyor.


Meteorolojinin bölgede kar yağışı uyarısı vermesi üzerine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatı doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışında kentin ana arterlerinde ve caddelerinde trafiğin aksamaması için önlemlerini aldı. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin tüm mahallelerinde olası bir kar yağışında 5 tuzlama aracı, 2 greyder, 2 ekskavatör yükleyici, 11 kepçeli traktör ve belirlenen ekiplerle hizmet verecek. Ekipler kış ayı boyunca Gebzelilerin mağdur olmamaları için 24 saat görevlerinin başında olacak. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kış ayı boyunca Gebze'nin cadde ve sokaklarında ulaşımın aksamaması ve Gebzelilerin mağdur olmaması için mücadele edileceği bildirdi.

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