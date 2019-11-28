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Gebze kent meydanı ışıl ışıl oldu

Gebze’nin en önemli merkezlerinden 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, yapılan çalışmayla ışıl ışıl oldu.

Gebze'nin en önemli merkezlerinden 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, yapılan çalışmayla ışıl ışıl oldu.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent meydanının ışıklandırılması için çalışma başlattı. Mahalle meclislerinde vatandaşların ve esnafların dile getirdiği kent meydanının aydınlatmalarının güçlendirilmesi şeklindeki taleplerini değerlendiren Başkan Büyükgöz, gereğinin yapılması için talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçen fen işleri müdürlüğü ekipleri meydanda aydınlatma direklerinin montajını tamamladı. Çalışmanın ardından yapılan aydınlatmayla adeta ışıl ışıl olan kent meydanının son hali vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

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