Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü “Kılavuz Gençlik” projesi kapsamında inşa edilen Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, düzenlenen programla tanıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli gençlik projelerinden biri olan “Kılavuz Gençlik” projesi gençlere ışık tutmaya devam ediyor. Ödüllü “Kılavuz Gençlik” Projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'de gençlere hizmet verecek olan Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi'nin tanıtımı düzenlenen bir programla yapıldı. Açılış öncesi “Spora Yatırım, Gençliği ve Geleceği Kazanım” adı altında konferans gerçekleştirildi. Spor spikeri ve program yapımcısı Kerem Öncel'in moderatörlüğünü yaptığı konferansa eski futbol hakemi ve Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı yapan Mustafa Çulcu ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci konuşmacı olarak katıldı. Programda AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, birim müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Konferansta çocukların spor ile yeteneklerini keşfetmesi gerektiğini belirten eski futbolcu Nihat Kahveci, “Ben yeteneğimi şans eseri keşfettim. Çok yetenekli olduğumu fark edince hayalimin peşinden koştum. Esenler spor takımında amatör olarak futbol hayatıma başladım ve birçok futbol takımında forma giyme şansı buldum. En önemlisi Milli formada ter döktüm. Size önerim spor yapın, yeteneğinizi keşfedin ve yeteneğinizin peşinden gidin. Hepiniz futbolcu, doktor, mühendis olamazsınız. Ama yeteneğiniz neye yatkınsa o işi yapabilirsiniz. Ama bu süreçte eğitiminize de dikkat edeceksiniz. Okulunuzu geri planda bırakmayacaksınız. Hayallerinize giden her yol eğitimden geçer” dedi.

Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi'nin tanıtım programında söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ‘'Gençliğimize önem vereceğiz. Ben bir eğitimciyim. Biz gençliğimiz için önemli projeler yapıyoruz. Gençlerimiz atasını ve Allahını bilecek. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin. Lidersiz bir milletin başına geçti. Gençler, çocuklar ve ülkemiz için çalıştı. Allah ondan razı olsun. Gençliğimiz şunu bilecek. Atalarımız Çanakkale'de düşmana geçit vermedi. Biz de vermeyeceğiz. Geleceğimize sahip çıkmak için bu projeyi başlattık. Burada yetişen çocuklar atasını, anasını, babasını bilecek. Geçmişi öğrenecek, geçmişten öğrendiği ile geleceğine yön verecek. Her şeyden önce bu gençlerimize anneleri sahip çıkacak. Hayattaki ilk öğretmenler annelerdir. Anneler çocuklarına sahip çıkacak. Biz de annelere elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu merkez herkese hizmet verebilecek şekilde yapıldı. Lider gençler burada yetişecek. Bilgi ve birikiminiz ile gençler öne geçecek. Gençlerimiz her şeyin en güzeline layıktır'' diye konuştu.

Gebze'de gençlerin faydalanması için inşa edilen Kılavuz Gençlik Merkezi her türlü faaliyete imkan verecek şekilde tasarlandı. Yeni merkezde, 11 bin 200 metrekare alanda hizmet veriyor. Yapının bodrum katı sığınak, ısı merkezi, salon ve depodan oluşuyor. Alt zemin katta fen laboratuvarı, 5 adet derslik, öğretmenler ve idareci odası spor izleme bölümü, fitness, güreş, judo ve soyunma odaları yer alıyor. Üst zemin katta internet sınıfı, satranç odası, 5 adet derslik, kulüp odası, kütüphane, spor izleme bölümü, judo, tekvando, bay bayan soyunma odası, duş ve wc'ler bulunuyor.