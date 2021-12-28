İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gebze kış okulunda eğitimler sürüyor

Gebze Belediyesi Kış Okullarının jimnastik, okçuluk, futsal, tenis, basketbol, masa tenisi, step-aerobik branşlarına kayıt yaptıran yaklaşık 900 öğrenci, eğitimlerini sürdürüyor.


Gebze Belediyesi tarafından her yıl açılan kış okullarında eğitimler devam ediyor. Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kış okullarının ücretsiz kurslarından yararlanan çocuklar hem sporla tanışıyor hem de hem de eğleniyor. Gebze Belediyesi Kış Okulları'nın jimnastik, okçuluk, futsal, tenis, basketbol, masa tenisi, step-aerobik branşlarına kayıt yaptıran yaklaşık 900 öğrenci, uzman eğitimciler eşliğinde seçtikleri branşta eğlenceli eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.