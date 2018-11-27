Gebze kışa hazırlanıyor

Sürücü ve yayaların daha emniyetli ve konforlu bir şekilde trafikte seyahat edebilmeleri için ekipler, Gebze'nin tüm cadde ve sokaklarında onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Onarım çalışmalarının yanı sıra sıfır asfalt serimi de gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları doğrultusunda, Tatlıkuyu Mahallesi 1303 ve 1310 sokaklarında sıfır asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Gebze'nin tüm cadde ve sokaklarında yama ve onarım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, çalışmalar Gebze genelinde tüm hızıyla devam ediyor ve kış ayı gelmeden tüm onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanacak.