Gebze Kitap Fuarı 16 Nisan'da kapılarını açacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşları 16-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Gebze Kitap Fuarı'na davet etti.

Gebze Belediyesi Kitap Fuarı, 16-24 Nisan tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 100'den fazla yayın evinin yanı sıra 19 ulusal ve 101 yerel yazarın iştirakiyle gerçekleştirilecek fuar binlerce kitabı, okur-yazarlarla buluşturacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise vatandaşları Gebze Belediyesi Kitap Fuarı'na davet etti.