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Gebze Kitap Fuarı'nda okuyucular yazarlarla buluşuyor

Gebze Kitap Fuarı’na katılan yazar Yusuf Kaplan ve Bahadır Yenişehirlioğlu, okuyucularıyla bir araya geldi.

Gebze Kitap Fuarı'na katılan yazar Yusuf Kaplan ve Bahadır Yenişehirlioğlu, okuyucularıyla bir araya geldi.


Gebze Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Gebze Kitap Fuarı, Gebze Kültür Merkezi Salonu'nda yapılıyor. Binlerce kitap, 100 yayın evi, 120 ulusal ve yerel yazar vatandaşlarla buluşuyor. Bu çerçevede yazar Yusuf Kaplan ve Bahadır Yenişehirlioğlu okuyucularıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

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