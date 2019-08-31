Gebze Metin Oktay Stadında binler, Işın Karaca ile coştu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahne alan sevilen sanatçı Işın Karaca, Gebze Stadyumunu dolduran binlerce kişiye şarkılarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Işın Karaca, Gebze Metin Oktay Stadyumunda sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 53. Yıl Yaz Etkinlikleri ve Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Işın Karaca, en sevilen şarkılarını Zafer Bayramı coşkusu için seslendirdi. Binlerce kişinin doldurduğu stadyumda 2 saat hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Karaca, tüm Türk halkının zafer bayramını kutladı.