Gebze Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Seyahat Kartları Ofisi, Gebze Kent Meydanı'ndaki Kabin binasına taşınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Seyahat Kartları Ofisi, Gebze Kent Meydanı'ndaki yeni yerine taşınacak. Artan Kent Kart taleplerine hızla çözüm bulmayı ve yerinde hizmeti amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelere “Seyahat Kartları Ofisi” kurdu. Taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için kurulan “Seyahat Kartları Ofisi” vatandaşlara hizmet veriyor. Gebze bölgesine hizmet veren “ Seyahat Kartları Ofisi” daha iyi hizmet vermek için Gebze Kent Meydanı'nda bulunan “Kabin” binasına taşınacak.

Ofisin 25 Ekim 2019 gününden itibaren faaliyete başlaması planlanıyor. Seyahat Kartları Ofisi'nde indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri yapılacak. Hizmetlerin hızlandırılmasını sağlayacak ofis, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Gebze ilçelerine hizmet verecek.