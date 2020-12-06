İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze sokağa çıkma kısıtlamasında dezenfekte edildi

Gebze Belediyesi ekipleri, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında tam kadro sahaya inerek dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, tam kadro sahaya inen Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin ana arterleri, meydanları ve caddelerinde dip köşe temizliğin ardından dezenfeksiyon çalışması yaptı. Titiz bir temizlik işlemi gerçekleştiren ekipler meydan, cadde ve ana arterleri özel solüsyonla yıkıyor. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların, sokağa çıkma kısıtlaması süresince devam edeceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.