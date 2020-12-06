Gebze sokağa çıkma kısıtlamasında dezenfekte edildi

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, tam kadro sahaya inen Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin ana arterleri, meydanları ve caddelerinde dip köşe temizliğin ardından dezenfeksiyon çalışması yaptı. Titiz bir temizlik işlemi gerçekleştiren ekipler meydan, cadde ve ana arterleri özel solüsyonla yıkıyor. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların, sokağa çıkma kısıtlaması süresince devam edeceğini bildirdi.