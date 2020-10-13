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Gebze Tatlı Kuyu Vadisi'ne düzenli bakım

Gebze bölgesinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Tatlı Kuyu Vadisi’nde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenli olarak bakım ve temizlik yapıyor.

Gebze bölgesinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Tatlı Kuyu Vadisi'nde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenli olarak bakım ve temizlik yapıyor.


Şehrin birçok noktasına mesire alanları, sahil parkları kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu alanların her zaman bakımlı ve temiz olmasını için de çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Gebze Tatlı Kuyu Vadisi Parkında bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tatlı Kuyu Vadisi, Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların daha bakımlı ve temiz bir çevrede dinlenebilmesi için parkta bulunan kentsel donatıların bakımı yapılıyor. Kamelya ve masaların boyası ile vernikleme işleri de rutin olarak gerçekleştiriliyor.


Çalışma dahilinde Tatlı Kuyu Vadisinin daha düzenli görünmesi için ot biçimi yapılıyor. Temizlik çalışması oyun gruplarının zemini, tuvaletler ve diğer atıkların temizliği gerçekleştiriliyor. Ayrıca toprakların tasfiyesi ve oyun grupları alanındaki kum kısımlar havalandırılıyor.

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