Gebze Tepemanayır'da bozulan yola bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze Tepemanayır'da altyapı çalışmaları sebebiyle deforme olan yolu yeniliyor.

Kent genelinde bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2022'ye de hızlı girdi. İhtiyaca göre yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmaları ile vatandaşlara kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartları sunan ekipler, bu bağlamda doğal nedenler ya da altyapı çalışmalarından dolayı meydana gelen asfalt ve kaldırım bozulmalarını tespit ederek kısa sürede onarıyor.

Merkezi yerlerde olduğu kadar kırsal mahallelerde de çalışma gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu doğrultuda Gebze ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Tepemanayır'da yol bakım, onarım ve asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor. Buna göre Tepemanayır köyünde doğalgaz hattı kazı çalışmaları nedeniyle deforme olan yollar, fen işleri ekiplerince onarılarak asfaltlanacak. Böylelikle Tepemanayır köyünün yolları tekrar konforlu ve güvenli hale getirilecek.