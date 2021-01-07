Gebze yüzme havuzunun çatısı kaplanıyor

Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen spor kompleksindeki yüzme havuzunda çatı kaplama işlerine başlandı.

Gebze'ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yüzme havuzu çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşan olan spor kompleksi, yakın zamanda Gebze halkına hizmet verecek. Yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkan sağlayacak spor salonunda yüzme havuzu ve çatı kaplama çalışmaları devam ediyor. Cephe kaplamalarının devam ettiği havuzda iç kısımda asma tavan, seramik işleri, kapı ve pencere doğrama montajları yapılıyor. Tribün imalatı yapılıyor ve yakında zamanda havuzun yalıtım ve seramik işlerine başlanacak.

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, tekvando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılıyor. Havuzdaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.