İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze Zabıtası balıkçıları denetledi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlardaki balıkçıları denetledi.


Kocaeli Balık neslinin devamı için avlanması yasak ve gelişimini tamamlamamış balıkların avlanılıp avlanmadığını kontrol eden ekipler, satışa sunulan tüm balık çeşitlerini ölçerek standartlara uygunluğu, depolanması ve satışı esnasında hijyen kuralları ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında balık tezgahlarında herhangi bir aykırılığa rastlanmazken Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplere duyarlılıkları için balıkçı esnafına teşekkür etti. Yetkililer denetimlerin düzenli olarak süreceği bilgisini verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.