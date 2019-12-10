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Gebze Zabıtası uyardı

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Denetim Servisi ve Semt Pazarları Servisi ortak çalışmasıyla Pazar ve manavlarda denetimler gerçekleştirildi.


Her ne kadar Gebze sınırları içerisinde herhangi bir vaka yaşanmamış olsa da Zabıta Müdürlüğü vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer özellikle kış aylarında fazlaca tüketilen ıspanak ve türü sebzelerin iyice yıkanması, mümkünse sirkeli suda bir süre bekletilmesi, varsa yabancı otların temizlenmesi ve pişirildikten sonra yenmesi, kalan kısmın ertesi gün ısıtılıp yenilmemesi gerektiğini konusunda vatandaşı bilgilendirdi. Yetkililer denetimlerin süreceği bilgisini paylaştı.

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