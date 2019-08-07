Gebze zabıtasından bayram denetimi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede esnafları ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gebzelilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmeleri amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Gebze´de faaliyet gösteren şekerlemeci, pasta, tatlı üretim ve satış yerlerini ziyaret eden zabıta ekipleri, denetimlerde halk sağlığı açısından önem arz eden iş yerlerinin temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu ve personellerin kişisel bakımları kontrol ediyor. Sağlıksız koşullarda üretimi yapılan ürünlerin satışlarına izin verilmezken, eksikleri olan işletmelere gerekli uyarı ve yasal işlemler yapıldı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların Kurban Bayramlarını daha sağlıklı ve huzur içinde geçirebilmeleri için denetlemelerine aralıksız devam ediyor.

Öte yandan Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların, Bayram dolayısıyla daha rahat kabir ziyareti gerçekleştirmelerine yönelik Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Merkez Mezarlığı, Osman Yılmaz, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Pelitli mezarlıklarının yanı sıra kırsal mahallelerinde bulunan mezarlıklarda da yabani ot temizliği ve budama çalışması gerçekleştirilerek mezarlıklar üzerine çiçek dikimi de yapıldı.