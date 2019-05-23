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Gebze Zabıtasının denetimleri sürüyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yıllık denetim programı kapsamında ilçede bulunan bakkal, büfe ve marketlerde denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşabilmesi için Ramazan Ayı boyunca bakkal, büfe ve marketler işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen kurallarına uygunlukları, saklama koşulları, son kullanma tarihleri vb. konularda kontrol edilerek, işverenler yeni mevzuatlar hakkında bilgilendiriliyor. Ramazan ayı boyunca bakkal, büfe ve marketlerde yapılan denetimlerde Zabıta Müdürlüğü denetim ekiplerince son kullanma tarihi geçen ürünler tespit edildi ve bu ürünlere el konularak imha edilmesi sağlandı. Yetkililer vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun ürünlere ulaşabilmesi için alınan ürünlerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilerek ve fişi ile birlikte alınması konusunda vatandaşlarımızı uyardı. Vatandaşların şikayet, görüş ve öneriler için 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ve Gebze Belediyesi web sayfasında bulunan online başvuru sisteminden Zabıta Müdürlüğüne ulaşmaları önemle rica olunur.

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