Gebze'de 2 bin 500 çocuk yüzme ile tanıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı büyümeleri ve spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için 2018-2019 öğretim yılında ücretsiz kış ve yaz sezonunda spor okulu düzenledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Gebze Olimpik Yüzme Havuzundan faydalanan 06-12 yaş arası 2 bin 500 çocuk yüzme sporu ile tanıştı. Haftada iki gün ikişer saat yüzme kursu eğitimi alan minik yüzücüler ilk kulaçlarını attıkları Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda anne ve babalarına ayrı bir gurur yaşatıyor.

Günümüzde en çok tercih edilen spor dalları ve hobiler arasında yer alan yüzme sporu, beden ve ruh sağlığı için gerekli bir spor dalı. Yarının milli yüzücüleri olma yolunda, alanında profesyonel 6 antrenörler nezaretinde Gebze Olimpik Yüzme Havuz'nda antrenman yapan minik sporculara, yüzmenin insan sağlığına olumlu yönde faydaları anlatılıyor.

Olimpik Yüzme Havuzunda her türlü hijyenin sağlandığı gibi havuz suyunun özelliklerini ve parametrelerini istenilen seviyelerde tutabilmek için düzenli olarak periyodik bakım yapılıyor. Ücretsiz ‘Yaz Spor Okulları' kapsamında verilen yüzme eğitimlerinde çocukların mutluluğu antrenmanlara yansıyor.