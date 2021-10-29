Gebze'de 29 Ekim coşkusu sokakları sardı

Vatandaşlar, sokağa dökülerek gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyetin 98. yılı tüm yurtta olduğu gibi Gebze'de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Kentte düzenlenen etkinliklere Kaymakam Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili de katılanlar arasındaydı. Düzenlenen kortejde Gebze Motosiklet Grubu, Moto DAK, Motosiklet Sevdalıları ve Gebze Bisiklet Kulübü üyeleri renkli gösterilere imza attılar. Gebze Stadyumundan Gebze Kent Meydanına kadar süren korteje vatandaşların da yoğun bir ilgi gösterdi.