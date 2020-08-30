İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de 30 Ağustos Zaferi kutlandı

Gebze’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gebze'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.


Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda düzenlenen saygı duruşu ve Atatürk anıtına çelenk sunma programına katıldı. Törende Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ilçe protokolü Gebze Şehitliğindeki törene geçti. İlçe protokolü, şehit aileleri ve yakınlarının bulunduğu ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edildi. İlçe protokolü tarafından şehitlerin kabirlerini karanfil bırakılması sonrasında tören sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.