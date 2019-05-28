İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de 35 bin TL'lik kablo çalan 2 kişi yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden 35 bin TL değerindeki kablo çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden 35 bin TL değerindeki kablo çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Gebze Barış Mahallesi'nde bulunan bir yapı malzemelerinin satıldığı iş yerine giren şahıslar, 110 metre uzunluğunda ve piyasa değeri 35 bin TL olan elektronik kabloları çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından kabloların çalındığını fark eden iş yeri sahibi konuyu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbarın ardından konuyla ilgili inceme başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından olayı gerçekleştiren şahısların H.T. ve S.Ç. olduğunu belirledi. Tespit sonucu 2 şahıs, ikametlerine yapılan baskın sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirlenen H.T. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.