Gebze'de 450 çocuk sünnet şöleninde erkekliğe ilk adımı attı

Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 450 çocuk delikanlılığa ilk adımlarını attı.

Gebze Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Sünnet Şölenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar çakmak, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Açılışta selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu gün burada bir anne, bir baba için en anlamlı günlerden birini yaşıyorlar. Çocuklar bizim geleceğimiz, canlarımız yarınlarımız. Bizler onların geleceği için varız. Onların geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için varız. Değerli anneler özellikle çocukları yetiştirecek olan, yönlendirecek olan sizlersiniz. Sizlere Allah'ın emaneti olan çocuklar bizlere emanettir. Dolayısıyla onların en iyi yetişmesi ve gelişmesi için birlikte çaba göstereceğiz” dedi.

Yeni dönemde çocuklara bir çok alanda faaliyetler sunacaklarını belirten Büyükgöz, “Spor aktiviteleri, bilgi faaliyetleri, kültürel faaliyetler ve değerler açısından en iyi şekilde yetişmeleri için gayret gösterecek ve imkanlar hazırlayacağız. Bunu da bu çocuklarımızın geleceği için memleketimizin geleceği için yapacağız. Bu gün bu çocuklarımızın sünnetlerini göreceğiz inşallah Allah anne ve babalarına yarın bu çocukların mürüvvetlerini, mutluluklarını görmeyi de nasip etsin” diye konuştu.

Karagöz ve Hacivat gösterilerinin düzenlendiği şölende çocuklara ikramlarda bulunuldu. Kur'an tilaveti ile son bulan törende Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz program boyunca sünnet olan çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.