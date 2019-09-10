Gebze'de 50 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Gebze Belediyesi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında 26 ton elektronik atık, 24 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sıfır Atık” projesi elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Yürütülen proje kapsamında vatandaşlar, elektronik ve pil atıklarını, birçok noktada oluşturulan elektronik atık kutusuna atarak geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Bu sayede tonlarca atık, doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılmış oldu. Yürütülen proje kapsamında 26 ton elektronik atık ve 24 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Daha sağlıklı bir gelecek için geri dönüşümün önemine değinen yetkililer, “Geri dönüşüme kazandırılan her bir atık, daha sağlıklı bir gelecek demek. Biz tüm vatandaşları bu konuda daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Lütfen atıklarınızı belirli noktalara bırakılan atık kutularına bırakın. Unutmayın ki elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış piller çöp değildir” dedi.