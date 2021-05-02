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Gebze'de 7 bin aileye kumanya dağıtıldı

Gebze Belediyesi’nin kumanya dağıtım programı tamamlandı.

Gebze Belediyesi'nin kumanya dağıtım programı tamamlandı. Bu program kapsamında 7 bin ihtiyaç sahibi aile ziyaret edilerek, kumanyaları teslim edildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 15 bin kumanyanın dağıtımı da bugün başladı. Bu kumanyaların da tespit edilen adreslere dağıtımı tamamlandığında Gebze'de toplam 22 bin koli ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ramazan Bereketi ile 7 bini belediyemiz, 15 bini Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan 22 bin kumanyamızı ihtiyacı olan ailelerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bereketi hepimizin beraberce yüzümüzü güldürüyor, Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi, yardımlaşmamızı daim etsin dedi" dedi.

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