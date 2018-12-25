Gebze'de 7 katlı otoparkın ilk kazması vuruldu

Gebze'de otopark sorununu sona erdirmek isteyen Büyükşehir, ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze çarşıda 7 katlı otopark inşa etmek için çalışmalara başladı. Yüklenici firma yer tesliminin ardından proje alanında kazı ve hafriyat uygulamalarına başladı. Gebze Kızılay Caddesi'nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Projede kazı imalatları yapılırken, püskürtme beton ve zemin çivisi imalatlarına da başlandı. Büyükşehir Belediyesi, ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimini yaparken inşaatın da startını vermiş oldu. 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın dedektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.